16:05
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Экономика

Строить школы и детсады могут частники. Нужна поддержка государства

«Можно привлекать малый и средний бизнес Кыргызстана для строительства детских садов и школ. Нужна лишь помощь государства», — заявил сегодня на парламентских слушаниях по законопроету о государственно-частном партнерстве руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша Умбриэль Темиралиев.

Он отметил, что сейчас все законодательство Кыргызстана должно быть приведено в соответствие с действующим или предлагаемым Минэкономом законом о ГЧП. Сейчас то, что предлагает закон о ГЧП, и то, как регулируется деятельность тех или иных министерств и ведомств, часто не согласуется между собой.

Эксперт уверен, что реализовывать проекты ГЧП можно уже сейчас силами малого и среднего бизнеса Кыргызстана. Для этого стоит рассмотреть механизмы и платформы для софинансирования государства, не увеличивая при этом уровень государственного долга. Например, можно было бы создать инфраструктурный или суверенный фонд, средства в который привлекаются из внешних источников. Такая схема хорошо работает в Малайзии.

«Есть проекты ГЧП первого уровня, строительство инфраструктуры. Но есть и небольшие проекты, в которых уже сейчас могло бы начать участие бизнес-сообщество. В первую очередь это школы и детские сады. Если будет программа государства. Например, оно могло бы помочь с выделением земли, субсидировать расходы на зарплату. Можно рассмотреть любые схемы, которые могут помочь школам и детским садам», — заключил Умбриэль Темиралиев.
Ссылка:
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство Верхненарынского каскада ГЭС заинтересовало IFC
Концентрат руды с месторождения Алтынкен больше не возят в Китай
В Кыргызстане нет денег на систему tax free
Глава ФУГИ рассказал, как правильно оценить эффективность работы госкомпаний
Госстрой считает, что в закон нужно ввести понятие «поэтапное строительство»
Срок освобождения от НДС на ввоз банковского оборудования предлагают продлить
В Кыргызстане реализовали лишь один проект государственно-частного партнерства
В 2018 году дефицит бюджета Кыргызстана составит 3,8 процента ВВП
Жогорку Кенеш поддержал скандальные поправки в Водный кодекс
Депутаты предлагают отменить штраф за непредставление расчета по налогу на авто
Популярные новости
Сборы на&nbsp;постах весогабаритного контроля &laquo;Сосновка&raquo; и&nbsp;&laquo;Кемин&raquo; выросли в&nbsp;2,5 раза Сборы на постах весогабаритного контроля «Сосновка» и «Кемин» выросли в 2,5 раза
Нацбанк Кыргызстана отреагировал на&nbsp;падающий доллар и&nbsp;провел интервенцию Нацбанк Кыргызстана отреагировал на падающий доллар и провел интервенцию
60&nbsp;тысяч обращений&nbsp;ЗА пополнение кошельков с&nbsp;мобильного счета переданы в&nbsp;НБ&nbsp;КР 60 тысяч обращений ЗА пополнение кошельков с мобильного счета переданы в НБ КР
Подписан контракт на&nbsp;вторую фазу модернизации Токтогульской ГЭС Подписан контракт на вторую фазу модернизации Токтогульской ГЭС
Бизнес
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать