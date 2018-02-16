Строить школы и детсады могут частники. Нужна поддержка государства

«Можно привлекать малый и средний бизнес Кыргызстана для строительства детских садов и школ. Нужна лишь помощь государства», — заявил сегодня на парламентских слушаниях по законопроету о государственно-частном партнерстве руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша Умбриэль Темиралиев.

Он отметил, что сейчас все законодательство Кыргызстана должно быть приведено в соответствие с действующим или предлагаемым Минэкономом законом о ГЧП. Сейчас то, что предлагает закон о ГЧП, и то, как регулируется деятельность тех или иных министерств и ведомств, часто не согласуется между собой.

Эксперт уверен, что реализовывать проекты ГЧП можно уже сейчас силами малого и среднего бизнеса Кыргызстана. Для этого стоит рассмотреть механизмы и платформы для софинансирования государства, не увеличивая при этом уровень государственного долга. Например, можно было бы создать инфраструктурный или суверенный фонд, средства в который привлекаются из внешних источников. Такая схема хорошо работает в Малайзии.

«Есть проекты ГЧП первого уровня, строительство инфраструктуры. Но есть и небольшие проекты, в которых уже сейчас могло бы начать участие бизнес-сообщество. В первую очередь это школы и детские сады. Если будет программа государства. Например, оно могло бы помочь с выделением земли, субсидировать расходы на зарплату. Можно рассмотреть любые схемы, которые могут помочь школам и детским садам», — заключил Умбриэль Темиралиев.