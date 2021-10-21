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Власть

На развитие туризма в Кыргызстане выделят 1 миллиард сомов

В Кыргызстане создадут Государственный фонд развития туризма и выделят 1 миллиард сомов на развитие этой сферы. Об этом на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

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«Объекты, имеющие культурную или историческую ценность, есть во всех регионах страны. Но до сих пор развитию туристической инфраструктуры не уделялось должного внимания. Сколько бы не давалось поручений о необходимости развития туризма — дело так и не сдвинулось с места. Учитывая это, решено создать Госфонд развития туризма. Кроме этого, будет осуществляться ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, решаться другие вопросы развития туристической инфраструктуры», — заявил Акылбек Жапаров.

Фонд развития туризма будет уполномочен сдавать в аренду объекты туристической индустрии, заключать договоры об их купле-продаже, о совместном развитии объектов туризма и их долевом строительстве, привлекать инвестиции в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Для стимулирования туристической отрасли будут внесены изменения в законодательство в части использования земли.

«Большое внимание будет уделено развитию туристических кластеров, таких как Каракол с его горнолыжным отдыхом, Ош — с его богатой историей и культурой, в городе Джалал-Абаде мы будем развивать рекреационный кластер. Для предприятий туристической отрасли будут предоставлены определенные преференции», — подчеркнул глава кабмина.

Акылбек Жапаров также отметил, что большое значение для развития туризма будет иметь завершение строительства альтернативной дороги север — юг и кольцевой автодороги в Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211201/
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