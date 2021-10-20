Ждем много снега! Что Кыргызстан может предложить туристам зимой

Более двух миллионов туристов посетили Кыргызстан за девять месяцев 2021 года. Итогами летнего сезона в департаменте туризма более или менее довольны. Сейчас чиновники озадачены подготовкой к предстоящему зимнему турсезону. Чем республика может быть интересна иностранным гостям, 24.kg рассказала заместитель директора ведомства Кыял Кенжематова.

— Развивать турсектор в новых условиях очень непросто. Мы надеялись в 2021 году восстановить сектор хотя бы на 40 процентов, примерно на 30 процентов нам это удалось сделать. При этом официальные прогнозы были всего 5 процентов.

По прогнозам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), на восстановление сферы туризма у стран уйдет от двух до четырех лет, в зависимости от мобильных и точечных действий каждой стороны, намеренной развиваться в этом направлении.

Сейчас наземным путем в Кыргызстан могут заезжать туристы из 67 стран при наличии ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации.

— Какие ожидания от зимнего сезона?

— На самом деле турсезон у нас круглогодичный, но мы делим его на два условных периода, чтобы легче было планировать и вести деятельность.

Официальное открытие зимнего турсезона планируем провести в конце ноября — декабре в Чуйской или Иссык-Кульской области. Все будет зависеть от погодных условий, нужен снег. Надеемся, что его в этом году будет много.

Комбинированные туры остаются по-прежнему в тренде. Если, к примеру, человек путешествует по Великому шелковому пути, то он планирует посещать не только Кыргызстан, но и Узбекистан, Таджикистан, Китай и так далее.

Зимний период туризма в нашей стране славится своей особенностью и увлекательными путешествиями в заснеженные кыргызские горы. Поэтому ожидания обнадеживающие.

— Недавно в Оше провели Первый региональный туристический форум-выставку. Какие-то результаты уже есть?

— Мы ожидали участия около 300 человек из ближнего и дальнего зарубежья, а также граждан Кыргызстана, заинтересованных в восстановлении и развитии сектора. В первый день собралось почти 500 участников, во второй — около 350. Были представители из арабских стран (Кувейт, ОАЭ, КСА, Катар), Узбекистана, Казахстана, России, Беларуси, Франции, Швейцарии, Индии, Монголии, Венгрии и других. Представители еще нескольких стран подключились к мероприятию онлайн.

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Кувейтская компания Guidedia, например, выразила желание открыть в нашей стране свой филиал и привлекать туристов и инвестиции из Кувейта в Кыргызстан. Мы обменялись контактами, обязательно продолжим работать на результат. Очень важно в новых условиях развивать устойчивый и зеленый туризм.

— Какие у Кыргызстана есть преимущества перед другими странами?

— Мы можем представить всему миру экологический туризм, ветви Великого шелкового пути, историю, традиции, культуру народа, рекреационный потенциал и другое. Туристов привлекает наша первозданная природа, горные хребты, пики и ледники, бурлящие реки и голубые озера, кочевая культура, также великая Ферганская долина, которая связывает Кыргызстан с юго-западной стороны, Таджикистан и Узбекистан, также парк Юрского периода в Баткенском регионе. Повышая имидж Кыргызстана, мы одновременно повышаем имидж Центральной Азии.

Агротуризм также может привлечь туристов из Европы. Им очень интересно, как мы выращиваем яблоки в Ноокате, картофель на Иссык-Куле и Нарыне или рис в Узгене.

В этом году в Баткенской области на местном уровне совместными усилиями открыли геопарк, который в будущем намерены включить в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Мы планировали это сделать еще в 2019 году, но работа была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Баткенский геопарк охватывает также парк Юрского периода в этом регионе. Его уникальный географический ландшафт и геологическое наследие вызывают особый интерес среди туристов и ученых мира.

— А какие недостатки?

— Проблемных вопросов в туризме тоже достаточно. В первую очередь важно решить вопросы, связанные с пользованием земельных участков. Почти 2,5 года мы проводили анализ ситуации, законодательства, включая анализ регулятивного воздействия, как обеспечить туризму возможность пользоваться земельными участками. Например, если земли сельскохозяйственного назначения, то пусть выделят небольшие площади, где нельзя выращивать сельхозкультуры, если это пастбища — пусть определят участки, где можно развивать сектор не в ущерб экологии.

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Развитие инфраструктуры туризма, включая придорожную инфраструктуру, требует комплексного подхода.

Обеспечение экологической безопасности в туризме — дело довольно непростое. Местные жители, выезжая на отдых, к примеру, могут оставить после себя кучи мусора, а такого не должно быть априори. Как будем смотреть глаза будущему поколению? Ведь мы обязаны передать им страну, где устойчиво развивается туризм. Поэтому нам необходимо постоянно повышать нравственную культуру населения. Иностранные же туристы в основной своей массе высококультурные, экологическая культура у них особенно в приоритете.

— Безопасность — один из ключевых вопросов для туристов. Как будете обеспечивать ее?

— Вопросы безопасности весьма актуальны в туризме. В стране действуют стандарты, которые направлены на обеспечение безопасности в том или ином направлении туризма. Важную роль в этом вопросе играют непосредственно организаторы туристической деятельности. Нам предстоит приложить еще немало усилий и поработать в этом направлении. Туристы и сами должны обеспечивать свою безопасность, поэтому департамент туризма направляет свои рекомендации туристам и отдыхающим, как вести себя во время отдыха и путешествий по стране, в том числе в горных местностях.

В альпинистском кругу действуют свои правила, люди осознают риск, но это стиль их жизни. Горы постоянно притягивают и дают необыкновенный драйв!

Когда испытаешь на себе нахождение на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря в Кыргызстане, происходит полная перезагрузка, и вы захотите стать альпинистом, потому что вас ждут еще более красивые высоты — семитысячники. Кыял Кенжематова

С 2020 года в Кыргызстане приняты и внедрены межгосстандарты по обеспечению безопасности на горнолыжных комплексах. Но до 2022 года действует мораторий на проверки субъектов предпринимательства.

Стандарты размещены на официальном сайте департамента, все задействованные лица могут с ними ознакомиться и использовать в работе. Мы просто обязаны обеспечивать безопасность туристов, ни в коем случае не подрывая имидж страны. Ведь туризм способен поднять экономику Кыргызстана в любых сложных ситуациях, его гибкость заключается именно в этом.