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Общество

Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева призывает граждан собрать деньги и погасить внешний долг страны, в частности Китаю. Об этом она заявила на пресс-конференции.

Парламентарий организовала специальную кампанию под названием «За будущее», планирует открыть счет в банке, где будут аккумулироваться собранные средства. Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что инициатива принадлежит ей, и для контроля поступивших денежных средств будет создана группа наблюдателей «Элдик Кенеш». Сама депутат готова перечислить свою месячную зарплату — 25 тысяч 500 сомов.

Это не первая попытка властей погасить внешний долг страны за счет средств простых граждан. В 2018 году правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым открыло спецсчет для аккумулирования средств от желающих помогать государству. Большинство граждан тогда предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров.

Отметим, в начале октября информационно-аналитический центр МГУ опубликовал статью «На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги», в которой рассказал, что республика на протяжении многих лет балансирует на грани дефолта, избежать которого удается только благодаря денежным поступлениям извне.

Госдолг республики тем временем растет — на июль 2020-го он перевалил за $4,8 миллиарда, и это самый высокий показатель за всю историю страны. Растет и дефицит бюджета — к концу года он может составить около $400 миллионов.

Больше всего денег (43 процента от общей суммы) Кыргызстан должен КНР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169829/
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