Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева призывает граждан собрать деньги и погасить внешний долг страны, в частности Китаю. Об этом она заявила на пресс-конференции.

Парламентарий организовала специальную кампанию под названием «За будущее», планирует открыть счет в банке, где будут аккумулироваться собранные средства. Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что инициатива принадлежит ей, и для контроля поступивших денежных средств будет создана группа наблюдателей «Элдик Кенеш». Сама депутат готова перечислить свою месячную зарплату — 25 тысяч 500 сомов.

Это не первая попытка властей погасить внешний долг страны за счет средств простых граждан. В 2018 году правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым открыло спецсчет для аккумулирования средств от желающих помогать государству. Большинство граждан тогда предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров.