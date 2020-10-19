Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева призывает граждан собрать деньги и погасить внешний долг страны, в частности Китаю. Об этом она заявила на пресс-конференции.
Парламентарий организовала специальную кампанию под названием «За будущее», планирует открыть счет в банке, где будут аккумулироваться собранные средства. Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что инициатива принадлежит ей, и для контроля поступивших денежных средств будет создана группа наблюдателей «Элдик Кенеш». Сама депутат готова перечислить свою месячную зарплату — 25 тысяч 500 сомов.
Это не первая попытка властей погасить внешний долг страны за счет средств простых граждан. В 2018 году правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым открыло спецсчет для аккумулирования средств от желающих помогать государству. Большинство граждан тогда предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров.
Отметим, в начале октября информационно-аналитический центр МГУ опубликовал статью «На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги», в которой рассказал, что республика на протяжении многих лет балансирует на грани дефолта, избежать которого удается только благодаря денежным поступлениям извне.
Госдолг республики тем временем растет — на июль 2020-го он перевалил за $4,8 миллиарда, и это самый высокий показатель за всю историю страны. Растет и дефицит бюджета — к концу года он может составить около $400 миллионов.
Больше всего денег (43 процента от общей суммы) Кыргызстан должен КНР.