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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Учитель Юлия Лилиенталь, снятая с гонки, грозит ЦИК судом

Юлия Лилиенталь, которой ЦИК вернула документы вместе с уведомлением об участии в досрочных президентских выборах, пригорозила судом. Член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев объяснил 24.kg почему.

По его словам, Юлия Лилиенталь не представила сертификат о сдаче теста на знание кыргызского языка. Отметим, что это является обязательным требованием к кандидатам в президенты.

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«Однако Юлия Лилиенталь отказалась сдавать экзамен, аргументируя это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом, следовательно, владеет госязыком на уровне В2, то есть выше среднего. По ее словам, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». Она требует, чтобы мы признали ее диплом, не настаивали на сдаче теста и восстановили ее в гонке. В противном случае она грозит подать в суд, чтобы оспорить законность решения Центризбиркома о возвращении ей документов», — пояснил Кайрат Осмоналиев.

По его словам, существует четкий перечень документов, которые кандидаты в президенты обязаны представить в ЦИК, среди них и сертификат на знание госязыка. «Эти требования не мы придумали. Они есть в конституционном законе, и мы не можем игнорировать их. Если кто-то с чем-то не согласен, то претензии не к нам. Мы всего лишь исполнительный орган», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Он отметил, что Юлия Лилиенталь требует возместить ей деньги за обучение в вузе, если избирательная комиссия не признает ее диплом. 

Известно, что Юлия Лилиенталь — учительница начальных классов.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174559/
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