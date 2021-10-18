Выборы-2021. Еще одна партия отказалась от борьбы за депутатские мандаты

В ЦИК продолжают поступать уведомления об отказе от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Партия «Адилет» решила не участвовать в борьбе за мандаты.

Передумали баллотироваться по одномандатным округам также четыре самовыдвиженца: Махабат Мавлянова по Ноокенскому избирательному округу № 16, Жылдызбек Исакулов по Свердловскому избирательному округу № 29, Акыл Курманалиев по Сокулукскому избирательному округу № 24 и Тынчтыкбек Абдылдаев по Токтогульскому избирательному округу № 19.

Из ранее подавшего заявления 381 претендента на мандат ЦИК зарегистрировала 51.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.