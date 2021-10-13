Кабмин Акылбека Жапарова. Новый состав со старыми лицами и министерствами

В Кыргызстане произошла очередная смена состава кабинета министров. Его председателем стал Акылбек Жапаров. Сменилась и структура кабмина.

Правда, назвать ее совсем новой нельзя.

Фактически вернулся тот же состав министерств, что и был до заявленной реформы госуправления. Да и сменившиеся министры тоже совсем не новички в политике.

Объединения без смысла

После смены власти Кыргызстан вовсю занялся конституционной реформой. Вместо правительства сформировали кабинет министров под руководством Улукбека Марипова. Он запустил процедуру изменения структуры кабмина.

В итоге из 48 министерств, комитетов, агентств, служб в новой структуре правительства осталось всего 12 ведомств.

Власти объединили некоторые министерства и передали в их ведение отдельные госагентства. Появились две новые структуры — министерства инвестиций и цифрового развития.

Несмотря на официальное сокращение числа министерств и ведомств, уменьшения чиновников не произошло. Многие госорганы просто сменили названия, части понизили статус. Эксперты неоднократно говорили, что такая структура неэффективна. Ведь в некоторых ведомствах объединили абсолютно противоположные функции.

Кроме того, при объединении получилось так, что на отдельные сферы просто перестали обращать внимание. Министерство большое, поэтому основной упор делали на самые важные вещи. А детали и мелкие вопросы оставались нерешенными.

Вернуться к тому, с чего начали

В начале недели президент страны Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О кабинете министров», принятый Жогорку Кенешем 6 октября. Документ определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабинета министров, права, обязанности, ответственность, а также гарантии членов кабинета министров.

Тогда же заговорили и о возможных кадровых перестановках в составе кабмина.

Долго ждать не пришлось. На следующий день после подписания указа начались кадровые перестановки. Президент отправил в отставку кабмин в полном составе. В это же время в Жогорку Кенеше начали обсуждать новую структуру кабмина. В ней у главы кабинета министров вновь четыре заместителя. Кроме того, разделили объединенные в начале года ведомства. Пришлось признать, что их слияние не принесло пользы.

«Мы провели анализ девятимесячной работы кабмина. В итоге решили разделить Министерство здравоохранения и социального развития на два ведомства — Минздрав и Минсоцразвития. Минздрав ожидает реформа. С такой же целью разделили Министерство экономики и финансов на Минфин и Минэкономики», — сказал исполняющий обязанности председателя кабмина Акылбек Жапаров.

Из состава кабинета министров исчезли два министерства — цифрового развития под руководством Дастана Догоева и инвестиций, которое до ухода на выборы возглавлял Алмамбет Шыкмаматов.

В остальном состав кабинета министров остался практически без изменений. Разве что Минэкономики теперь будет заниматься и коммерцией, а Минтруда и соцобеспечения — еще и миграцией.

Карьерные взлеты и возвращения

Что касается руководителей, то в кабмине, кроме нового председателя, появилось только семь новых фамилий. Правда, назвать их свежими кадрами не получится. Эти люди уже были в правительстве. Причем практически на тех же должностях.

Абсолютно новый в составе кабмина только один человек — Аяз Баетов.

Его фамилия мелькала в новостных сводках недавно. Известно, что будущий министр юстиции был в составе делегации Кыргызстана на недавних переговорах с Centerra Gold по проекту «Кумтор».

Министерством экономики и коммерции будет руководить экс-мэр Токмака Данияр Амангельдиев. Ведомство для него не новое. С августа 2021 года он работал в нем заместителем. А до 2018 года Данияр Амангельдиев успел поработать в структурах, как Министерства экономики, так и Министерства финансов.

Азамат Жаманкулов и Кудайберген Базарабаев вновь вернулись в министерства, которыми руководили ранее.

Для Алмаза Бакетаева Минфин — практически дом родной. С 2013 по 2018 год он был заместителем главы ведомства.

В новой структуре повышена и значимость главы Госкомитета национальной безопасности. Ведь теперь он в ранге заместителя председателя кабмина. Полномочий у Камчыбека Ташиева станет гораздо больше.

А вот самые высокие карьерные взлеты — у экс-министра экономики Арзыбека Кожошева и посла Кыргызстана в Великобритании Эдиля Байсалова. В новой структуре они заняли посты заместителей председателей кабмина. Интересно, что третий зампред — Азиз Аалиев — единственный из высшего руководства кабинета министров, которого Акылбек Жапаров оставил на посту.

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании сегодня одобрили предложенную президентом структуру и состав кабмина.