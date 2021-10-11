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Власть

Новый закон о кабинете министров вступил в силу. Ждем кадровых перестановок

Садыр Жапаров сегодня подписал конституционный Закон «О кабинете министров Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем 6 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабмина, права, обязанности, ответственность, а также гарантии его членов.

К кандидатам на должность председателя кабинета министров и другого члена, руководителя иного органа исполнительной власти устанавливаются следующие квалификационные требования: высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 10 лет, из них на руководящих должностях — пять лет либо опыт руководящей работы в соответствующих сферах деятельности не менее 10 лет. Кроме соответствия квалификационным требованиям, претенденты должны быть гражданами Кыргызской Республики, не иметь гражданство другого государства и судимости.

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Председатель кабинета министров будет являться и руководителем администрации главы государства одновременно.

Для членов кабмина, руководителей иных органов исполнительной власти устанавливается ряд ограничений. В частности, обозначенные должностные лица не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, использовать административный ресурс в период референдумов (избирательных кампаний) и так далее. Кроме того, член кабмина, вступая в должность, должен представить председателю декларацию о частных (личных) интересах.

В законе также отрегулированы вопросы отставки кабинета министров либо отдельного его члена. Так, член кабмина вправе подать прошение об отставке. Отставка принимается или отклоняется президентом.

Вместе с тем глава КР вправе по собственной инициативе либо с учетом предложения Жогорку Кенеша или Народного курултая принять решение об освобождении от должности председателя кабинета министров или другого члена.

Кроме того, документ предусматривает основания, при наступлении которых член кабмина может быть освобожден от занимаемой должности.

Одновременно законом определены полномочия и порядок организации деятельности кабинета министров, в том числе заседаний высшего коллегиального государственного органа, полномочия председателя и членов, полномочных представителей президента в областях, а также местных государственных администраций, вместе образующих систему органов исполнительной власти.

Поскольку председатель кабинета министров обладает правом законодательной инициативы, а кабмин является нормотворческим органом, документ предусматривает правовые положения, определяющие участие кабмина в законодательной деятельности.

Закон вступает в силу сегодня, после чего главой государства будут определены структура и состав кабинета министров и внесены кандидатуры в Жогорку Кенеш для согласования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210021/
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