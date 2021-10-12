«Реформа» от чиновников: сначала ведомства объединили, теперь обратно делят

Министерству здравоохранения и социального развития необходима реформа. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам заявил исполняющий обязанности председателя кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, в новой структуре кабмина два изменения.

«Мы провели анализ девятимесячной работы кабмина. В итоге было принято решение разделить Министерство здравоохранения и социального развития на два ведомства — Минздрав и Минсоцразвития. Минздрав ожидает реформа. С такой же целью разделили Министерство экономики и финансов на Минфин и Минэкономики», — сказал чиновник.