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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

«Реформа» от чиновников: сначала ведомства объединили, теперь обратно делят

Министерству здравоохранения и социального развития необходима реформа. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам заявил исполняющий обязанности председателя кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, в новой структуре кабмина два изменения.

«Мы провели анализ девятимесячной работы кабмина. В итоге было принято решение разделить Министерство здравоохранения и социального развития на два ведомства — Минздрав и Минсоцразвития. Минздрав ожидает реформа. С такой же целью разделили Министерство экономики и финансов на Минфин и Минэкономики», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210160/
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