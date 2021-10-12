И. о. председателя кабмина назначен Акылбек Жапаров

Исполняющим обязанности председателя кабинета министров назначен Акылбек Жапаров. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Этим же указом Акылбек Жапаров назначен руководителем администрации президента.

Напомним, накануне президент страны Садыр Жапаров подписал конституционный закон «О кабинете министров», принятый Жогорку Кенешем 6 октября. Документ определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабинета министров, права, обязанности, ответственность, а также гарантии членов кабинета министров. Тогда же заговорили и о возможных кадровых перестановках в составе кабмина.