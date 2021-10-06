Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова

Аудиозапись, выложенная в социальных сетях о захвате власти — подделка. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.
По ее словам, к такому заключению пришли эксперты Москвы и Алматы.
«Мы инициировали проведение двух независимых экспертиз. Специалисты пришли к мнению, что запись, где экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов якобы говорит о захвате власти, смонтирована. В документах по секундам расписано, в каких местах есть монтаж двух или более аудиофайлов», — сказала Чынара Джакупбекова.
задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. Бывшего замминистра водворили в СИЗО-50, а Алмаза Сарыбаева в СИЗО-1 Бишкека.