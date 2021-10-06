Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова

Аудиозапись, выложенная в социальных сетях о захвате власти — подделка. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, к такому заключению пришли эксперты Москвы и Алматы.

«Мы инициировали проведение двух независимых экспертиз. Специалисты пришли к мнению, что запись, где экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов якобы говорит о захвате власти, смонтирована. В документах по секундам расписано, в каких местах есть монтаж двух или более аудиофайлов», — сказала Чынара Джакупбекова.