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Общество
Сюжеты: Дело Курсана Асанова, Скандалы с чиновниками

Курсана Асанова задержали по делу о беспорядках в Бишкеке

Экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова задержали по делу о беспорядках в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. 

Курсан Асанов водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ему предъявлены статья 309 (насильственный захват власти) УК КР.

Отметим, что сегодня бывшего милицейского чиновника вызвали на допрос в следственную службу МВД, где ему вручили уведомление о подозрении. 

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207088/
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