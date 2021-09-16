Дело о захвате власти. Алмаза Сарыбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека

Бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека до 15 ноября.

Ранее такое ходатайство заявлял старший прокурор управления Генеральной прокуратуры.

Адвокат Айжан Орозакунова просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Она сообщила, что защита обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти

и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай»

. Известно, что по делу также

бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.