Дело о захвате власти. Курсана Асанова водворили в СИЗО для рецидивистов

Экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова водворили в СИЗО-50.

Ранее такое ходатайство заявлял старший прокурор управления Генеральной прокуратуры.

Курсан Асанов взят под стражу до 14 ноября.

Адвокаты просили суд избрать милицейскому чиновнику меру пресечения, не связанную с арестом.

Отметим, что СИЗО-50 находится в селе Нижний Нооруз. Там содержатся особо опасные преступники, в том числе террористы, рецидивисты и члены ОПГ. Это следственный изолятор особого режима.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.