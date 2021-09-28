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Власть

Президент принял отставку Алмамбета Шыкмаматова

Садыр Жапаров принял отставку Алмамбета Шыкмаматова с поста министра инвестиций. Об этом заявляет пресс-служба президента.

Напомним, накануне Алмамбет Шыкмаматов сообщил Садыру Жапарову о своем намерении принять участие в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Глава государства выразил готовность принять его отставку и поблагодарил за проделанную работу.

Кроме того, в соответствии с указом президента Алмамбету Шыкмаматову присвоен классный чин «Государственный советник государственной гражданской службы 3-го класса».
Ссылка: https://24.kg/vlast/208575/
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