Выборы-2021. К коалиции «Ата Мекен» и «Реформа» присоединилась партия «Туран»

К коалиции «Эгемен», куда вошли партии «Ата Мекен» и «Реформа», присоединилось политобъединение, возглавляемое Женишем Молдокматовым, «Туран». Информацию 24.kg подтвердил лидер социалистов Омурбек Текебаев.

По его словам, изначально, когда две политические организации заявили, что на парламентские выборы — 2021 пойдут единым списком, было заявлено, что все здоровые, прогрессивные демократические силы, выступающие за народовластие против тоталитаризма, могут присоединиться.

«Пока в наши ряды влилась «Туран» Жениша Молдокматова. Переговоры ведутся и с другими партиями. С какими именно, сообщу чуть позже», — пообещал Омурбек Текебаев.

Об объединении ранее сообщили также партии «Улуттар биримдиги» и НДПК. Накануне стало известно еще об одном партийном тандеме — «Бутун Кыргызстан» и Партии коммунистов Кыргызстана.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.