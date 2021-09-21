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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще две партии заявили об объединении

Еще две партии — «Улуттар биримдиги» и НДПК заявили об объединении. Политорганизации планируют пойти на выборы единым списком.

Ранее меморандум о создании широкой коалиции подписали «Ата Мекен» и «Реформа».

По данным 24.kg, переговоры об объединении начали партии «Кыргызстан», «Азаттык» и «Бутун Кыргызстан».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207895/
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