Выборы-2021. «Ата Мекен» и «Реформа» подписали меморандум о создании коалиции

Политические партии «Ата Мекен» и «Реформа» подписали меморандум о создании широкой коалиции. Об этом на своей странице в Facebook написал Искен Афиджанов.
По его словам, коалиция открыта для всех прогрессивных и демократических сил.
Отметим, ранее сообщалось, что «Реформа» и «Ата Мекен» пойдут на выборы в Жогорку Кенеш вместе. Социалисты подали уведомление в ЦИК об участии в гонке.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.