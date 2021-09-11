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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. «Ата Мекен» и «Реформа» подписали меморандум о создании коалиции

Политические партии «Ата Мекен» и «Реформа» подписали меморандум о создании широкой коалиции. Об этом на своей странице в Facebook написал Искен Афиджанов.

По его словам, коалиция открыта для всех прогрессивных и демократических сил.

Отметим, ранее сообщалось, что «Реформа» и «Ата Мекен» пойдут на выборы в Жогорку Кенеш вместе. Социалисты подали уведомление в ЦИК об участии в гонке.

Искена Афиджанова
Фото Искена Афиджанова. «Ата Мекен» и «Реформа» подписали меморандум о создании коалиции

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206817/
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