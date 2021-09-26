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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Партия коммунистов и «Бутун Кыргызстан» хотят вместе пойти на выборы

Партия коммунистов и «Бутун Кыргызстан» могут вместе пойти на выборы. Информацию 24.kg подтвердил член партии коммунистов Амантур Манапбаев.

По его словам, в настоящее время идут переговоры руководителей двух партий. Межпартийные контакты налаживаются на уровне активистов и представителей партий.

Он отметил, что лидер партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев уже выдвигался в составе списка партии «Бутун Кыргызстан» на предыдущих парламентских выборах. «Он был делегирован от коммунистов. У наших партий одна история, один путь и одна цель. Думаю, в ближайшее время об этом будет объявлено самими руководителями двух партий», — сказал он и добавил, что при этом будет официально подписан договор о союзничестве двух партий.

Исхак Масалиев ответил, что партия коммунистов не будет участвовать в предстоящих выборах.  «Но по спискам «Бутун Кыргызстана» наши кандидаты могут быть», — отметил он.

Напомним, ранее «Улуттар биримдиги» и НДПК заявили об объединении. Политорганизации планируют пойти на выборы единым списком.

Меморандум о создании широкой коалиции также подписали «Ата Мекен» и «Реформа».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208365/
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