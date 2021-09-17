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Общество

Назначен новый директор госучреждения «Унаа»

Фото Минцифры. Новый глава Государственного учреждения «Унаа» Рустам Джокоев

Рустам Джокоев назначен директором государственного учреждения «Унаа» при Министерстве цифрового развития Кыргызстана. Информацию об этом 24.kg подтвердили в кабинете министров.

Распоряжение о назначении Рустама Джокоева накануне подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Рустаму Джокоеву 34 года, с 2016 года работает с системе ГРС. Был сотрудником департамента регистрации транспортных средств и водительского состава, а затем и госучреждения «Унаа». В прошлом году он даже успел поработать исполняющим обязанности заместителя главы «Унаа», а потом стал директором государственного учреждения «Ала-Арча» при управлении делами президента и правительства.

Ранее директором Государственного учреждения «Унаа» был сват Садыра Жапарова Турусбек Тумонбаев. Он был освобожден от занимаемой должности 13 сентября 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207465/
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