Назначен новый директор госучреждения «Унаа»

Рустам Джокоев назначен директором государственного учреждения «Унаа» при Министерстве цифрового развития Кыргызстана. Информацию об этом 24.kg подтвердили в кабинете министров.

Распоряжение о назначении Рустама Джокоева накануне подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Рустаму Джокоеву 34 года, с 2016 года работает с системе ГРС. Был сотрудником департамента регистрации транспортных средств и водительского состава, а затем и госучреждения «Унаа». В прошлом году он даже успел поработать исполняющим обязанности заместителя главы «Унаа», а потом стал директором государственного учреждения «Ала-Арча» при управлении делами президента и правительства.

Ранее директором Государственного учреждения «Унаа» был сват Садыра Жапарова Турусбек Тумонбаев. Он был освобожден от занимаемой должности 13 сентября 2021 года.