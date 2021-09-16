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Власть
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников

Президент Садыр Жапаров подписал решение о помиловании двух фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека, признанных виновными судом. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и бывший директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов уже освобождены из мест лишения свободы.

Напомним, в марте Верховный суд отказал в пересмотре этого скандального дела. По нему к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

Адвокат Нурбек Токтакунов требовал оправдания Сапара Исакова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207380/
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