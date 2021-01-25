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Власть
Сюжет: Дело энергетиков

Модернизация ТЭЦ Бишкека. Адвокат требует оправдания Сапара Исакова

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов просит направить уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Он объяснил 24.kg почему.

Адвокат подал ходатайство в Верховный суд, где сегодня состоится заседание.

По его словам, после вынесения приговора выяснилось, что в официальных данных о госбюджете не указано никакого ущерба стране в результате модернизации столичной ТЭЦ. Между тем Закон «О республиканском бюджете» гласит, что отчет об исполнении бюджета должен содержать информацию об убытках. Но в документе за 2018-2019 годы этот ущерб не указан.

«Сапар Исаков должен быть оправдан. Но у нас сложилась такая плохая практика, когда дела просто возвращают на пересмотр в суд», — сказал Нурбек Токтакунов. Юрист также считает, что в коррупции следует обвинить китайскую сторону.

Напомним, Сапара Исакова осудили по факту коррупции в Историческом музее и при модернизации ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу бывшего главу кабмина приговорили к 18 годам лишения свободы, по другому — к 15. Он был освобожден из колонии, где отбывал наказание, в ночь с 5 на 6 октября 2020 года митингующими. В колонию Исаков не вернулся. Его местонахождение неизвестно до сих пор. ГСИН объявила его в розыск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181040/
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