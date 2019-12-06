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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы

В Свердловском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по громкому уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы. 

Гособвинение просило для бывшего главы правительства Сапара Исакова 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением дипломатического ранга, ордена «Манас» и права занимать государственные должности на три года.

По мнению обвинения, вина подсудимого была полностью доказана материалами дела и показаниями свидетелей. Сапар Исаков, по версии обвинения, заведомо знал, что предложение TBEA по модернизации ТЭЦ не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков.
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