Модернизация ТЭЦ. Верховный суд отказал в пересмотре дела

В Верховном суде закончилось судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении Сапара Исакова, Айбека Калиева, Жанторо Сатыбалдиева, Ольги Лавровой, Салайдина Авазова и Жолдошбека Назарова.

По делу о модернизации столичной ТЭЦ к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

Адвокат Нурбек Токтакунов требует оправдания Сапара Исакова.