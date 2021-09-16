Дело «Кумтора». Задержан экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев

По делу «Кумтора» задержан экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что бывший глава кабмина водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

«Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев, будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ по проведению экологической экспертизы по генеральному плану рудника «Кумтор» в нарушение требований Водного кодекса и Закона «О воде». В интересах иностранной компании «Кумтор Голд Компани» Оторбаев принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом Бишкека будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Обвиняемыми проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Также изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву, Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».