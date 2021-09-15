Обвинение в захвате власти. Ахматбек Келдибеков и Исмаил Исаков вышли с допроса

Экс-депутаты парламента Ахматбек Келдибеков и Исмаил Исаков вышли с допроса из следственной службы МВД.

По словам Келдибекова, допрос был в рамках обращения к президенту.

«Это обращение — сказка, которая даже не приснится. Нужно привлечь к ответственности того, кто написал это обращение», — сказал он.

Исмаил Исаков отметил, что он и Ахматбек Келдибеков дали подписку о неразглашении следственных действий. «Возможно, это обращение связано с политикой. Возможно, это сделано для того, чтобы запугать. Многое мы расскажем позже», — добавил он.

Отметим, сейчас на допросе в следственной службе находятся нардепы Жанар Акаев и Канатбек Исаев.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

Милиционеры также доставили экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Кроме того, в социальных сетях появилось обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.