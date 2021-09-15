Обвинение в захвате власти. Туйгунаалы Абдраимова доставили на допрос в МВД

Экс-полномочного представителя правительства Туйгунаалы Абдраимова привезли на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывший чиновник доставлен в милицию по поручению следователя по делу о насильственном захвате власти. В следственную службу МВД его привезли сотрудники милиции.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

В МВД на допрос также прибыли депутаты парламента Алтынбек Сулайманов и Жанар Акаев.