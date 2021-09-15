17:59
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Обвинение в захвате власти. Туйгунаалы Абдраимова доставили на допрос в МВД

Экс-полномочного представителя правительства Туйгунаалы Абдраимова привезли на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывший чиновник доставлен в милицию по поручению следователя по делу о насильственном захвате власти. В следственную службу МВД его привезли сотрудники милиции.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

В МВД на допрос также прибыли депутаты парламента Алтынбек Сулайманов и Жанар Акаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207203/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Обвинение в захвате власти. Алмаза Сарыбаева вызвали на допрос в МВД
Обвинение в захвате власти. Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД
Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков
Дело о беспорядках. Курсана Асанова вызвали на допрос в МВД
Орозайым Нарматову допросили в качестве свидетеля
Дело «Кумтора». В ГКНБ рассказали, зачем Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос
Главного редактора газеты «Азия Ньюс» отпустили после допроса
Главного редактора газеты «Азия Ньюс» вызвали на допрос в ГКНБ
Аскар Акаев прилетел в Бишкек
Депутата Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в Военную прокуратуру
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Выборы-2021. Схемы и&nbsp;границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки Выборы-2021. Схемы и границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки
Владимир Путин не&nbsp;приедет в&nbsp;Душанбе Владимир Путин не приедет в Душанбе
Бизнес
Улукбек Марипов ознакомился с&nbsp;инновационными цифровыми проектами MegaCom Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom
Крутые возможности сети&nbsp;О! и&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для студентов! Крутые возможности сети О! и приложения «Мой О!» для студентов!
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
15 сентября, среда
17:55
Жители Чаткальского района вышли на митинг против золотодобывающей компании Жители Чаткальского района вышли на митинг против золот...
17:52
Полную ответственность за жизнь детей во внеучебное время несут родители
17:50
Обвинение в захвате власти. Туйгунаалы Абдраимова доставили на допрос в МВД
17:48
Аудит денег, выделенных на цифровизацию, выявил нарушения на 26,5 миллиона сомов
17:45
Проект нового закона. Нам снова обещают бесплатность образования