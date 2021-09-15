Обвинение в захвате власти. Канатбек Исаев пришел на допрос в МВД

Депутат парламента Канатбек Исаев явился на допрос в следственную службу МВД.

Парламентарий отказался комментировать происходящее.

Отметим, что сегодня в следственной службе МВД допросили депутатов Жогорку Кенеша Бакыта Джетигенова и Алтынбека Сулайманова.

Другой нардеп Жанар Акаев до сих пор находится на допросе.

Милиционеры также доставили экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

Кроме того, в социальных сетях появилось обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.