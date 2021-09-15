Обвинение в захвате власти. Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов пришли на допрос

Депутаты парламента Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов пришли на допрос в следственную службу МВД.

Алтынбек Сулайманов заявил, что не знает, почему его вызвали на допрос.

По словам Жанара Акаева, допрос касается аудиозаписи, распространенной в интернете.

«Мне вручили повестку, когда я кушал. Я приехал на допрос. На аудиозаписи, распространенной в интернете, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов несколько раз повторил мое имя. В рамках этого аудио вчера Асанова задержали. Его адвокат сказал, что и меня также вызовут, попытаются обвинить в захвате власти. Я очень удивлен, потому что как можно обвинить человека по записи на YouTube? Однако я верю, что силовики не совершат ошибки», — сказал он.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.