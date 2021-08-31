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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК поступили уведомления еще от двух партий об участии в гонке

В ЦИК поступили уведомления об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша от Партии зеленых и «Альянса». Об этом сообщили в Центризбиркоме.

ЦИК напоминает, согласно календарному плану, в течение пяти календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики письменное уведомление.

Оно должно быть с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии, подписано и заверено печатью. Последний день подачи письменного уведомления — 3 сентября до 18.00 часов.

Вместе с тем, согласно частей 1, 2 статьи 60, части 1 статьи 601 конституционного закона, уведомление об участии на выборах кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу начинается со дня утверждения схемы и границы избирательных округов до 6 сентября и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов — по 13 октября включительно.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК КР поступило от политических партий «Социал-демократы»«Улуттар биримдиги», «Ишеним».
Ссылка: https://24.kg/vlast/205603/
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