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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Первый пошел. Партия социал-демократов уведомила ЦИК об участии в выборах

В ЦИК поступило уведомление от политической партии «Социал-демократы Кыргызстана» о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября.

Уполномоченным представителем по выборам политорганизация назначила Нурбека Касымбекова, уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Таалайбека Усубалиева.

Центризбирком напоминает, что, согласно календарному плану, в течение пяти календарных дней после назначения выборов депутатов политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить письменное уведомление.

Уточняется, что оно с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем политорганизации и заверено печатью политической партии. Последний день подачи письменного уведомления — 18.00 3 сентября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205567/
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