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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Партия Мелиса Мырзакматова уведомила ЦИК об участии в выборах

В ЦИК поступило уведомление от политической партии «Улуттар биримдиги» о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября.

Уполномоченным представителем по выборам политобъединение назначило Руслана Болотбекова, уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Камиля Сыдыкова.

Центризбирком напоминает, что, согласно календарному плану, в течение пяти календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов письменное уведомление.

Оно с приложением нотариально удостоверенной копии устава политпартии должно быть подписано руководителем и заверено печатью. Последний день подачи — до 18.00 3 сентября.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК поступило от политической партии «Социал-демократы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/205573/
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