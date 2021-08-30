Выборы-2021. Третья партия заявила об участии в гонке

В ЦИК поступило уведомление от политической партии «Ишеним» о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября.

Уполномоченным представителем по выборам политорганизация назначила Асель Рысбаеву, уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Эльвиру Турдакунову.

Центризбирком напоминает, что в течение пяти календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов письменное уведомление.

Оно должно быть с приложением нотариально удостоверенной копии устава политпартии, подписано ее руководителем и заверено печатью. Последний день подачи письменного уведомления — до 18.00 3 сентября.

Ранее заявки подали партии «Социал-демократы» и «Улуттар биримдиги».