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Власть

Государство будет помогать. Садыр Жапаров о подготовке к Олимпиаде-2024 в Париже

Президент Садыр Жапаров вручил государственные награды призерам Олимпийских игр в Токио.

Глава государства еще раз поздравил отечественных спортсменов с достойным выступлением на соревнованиях.

«Впереди три года упорных тренировок. Надо сделать акцент не только на борьбу, но и на легкую и тяжелую атлетику, бокс, плавание и другие виды спорта. По этим видам спорта в Кыргызстане великолепная школа. Доказательства — медали высшей пробы на международных соревнованиях», — заявил президент.

«Вы показали, что можете не просто быть участниками Олимпийских игр, но и попасть на пьедестал. Наша общая цель — золото на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Я верю, что наши спортсмены могут завоевать его, и не одно. Государство приложит все усилия для создания необходимых условий для победы наших спортсменов на международной спортивной арене», — заявил глава государства.

Садыр Жапаров заверил, что развитие спортивной инфраструктуры, спорта высших достижений и массового спорта будет неотъемлемой задачей государства.

Кыргызстанцы завоевали на Играх три медали: бронзовую — Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.

Эти награды кыргызстанцы ждали долгие годы. Отметим, 13 лет назад на Олимпиаде-2008 в Пекине серебро Кыргызстану принес Канат Бегалиев.

Напомним, по данным кабмина, ранее установлен призовой фонд для спортсменов сборной: за золотую медаль — 10 миллионов сомов, серебряную — 7 миллионов, бронзовую — 5 миллионов.

Главному тренеру выплатят премию в размере 30 процентов от денежного вознаграждения спортсмена; старшему и личному тренеру — 25 процентов; первому тренеру — 10 процентов. Медицинскому персоналу — 10 процентов от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204761/
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