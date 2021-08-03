Олимпиада-2020. Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала бронзу

Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова в весовой категории до 68 килограммов турнира по женской борьбе на Олимпийских играх в Токио встретилась с Соронзонболдын Батцэцэг из Монголии.

Кыргызстанка выиграла со счетом 10:1.

Ранее в утешительном турнире она оказалась сильнее Элис Маноловой (Азербайджан).

Сегодня борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов завоевал серебро Олимпиады в Токио.

Еще одна кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня вышла в финал турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов.