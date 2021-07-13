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Власть

За золото Олимпиады кабмин обещает победителю 10 миллионов сомов

«Вся страна с нетерпением ждет побед кыргызстанских спортсменов на Играх в Токио», — об этом на встрече с членами олимпийской сборной сказал глава кабинета министров Улукбек Марипов.

Он поздравил спортсменов с включением в состав сборной и пожелал успешного выступления на Олимпийских играх.

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«Вы будете бороться в условиях сильной конкуренции на пределе человеческих возможностей. Однако уверен, что вы сумеете все преодолеть и выступите достойно. Участие нашей команды в Олимпийских играх в Токио вселяет в нас чувство гордости за страну, служит прочной основой для патриотического воспитания молодежи. Вся страна душой и сердцем будет болеть за вас в надежде услышать гимн нашей республики», — сказал Улукбек Марипов.

Глава кабинета министров отметил, что президент также пожелал спортсменам успешных выступлений и новых побед.

Установлен призовой фонд для спортсменов сборной: за золотую медаль — 10 миллионов сомов, серебряную — 7 миллионов сомов, бронзовую — 5 миллионов сомов.

Главному тренеру будет выплачена премия в размере 30 процентов от денежного вознаграждения спортсмена; старшему и личному тренеру — в размере 25 процентов; первому тренеру — в размере 10 процентов. Медицинскому персоналу — в размере 10 процентов от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр.

«Спорт — это большая борьба. Пусть ваши имена будут вписаны золотыми буквами в историю спорта нашей республики. Пусть вами гордятся все поколения», — отметил Улукбек Марипов и передал флаг Кыргызской Республики капитану олимпийской сборной Атабеку Азисбекову.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200961/
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