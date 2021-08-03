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Спорт

Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов завоевал серебро

Фото uww.org. Акжол Махмудов

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов завоевал серебро Олимпиады в Токио.

Он проиграл Тамашу Леринцу (Венгрия) со счетом 1:2.

Ранее кыргызстанец победил спортсменов из Туниса (11:0), Азербайджана (9:1) и Армении (6:2).

Еще одна кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня вышла в финал турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Завтра за золото она сразится с чемпионкой Азии 2020 года японкой Юкако Каваи.

Мээрим Жуманазарова в утешительном турнире оказалась сильнее Элис Маноловой из Азербайджана. Через час она поборется за бронзу Олимпиады.
Ссылка: https://24.kg/sport/203017/
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