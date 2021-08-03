Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов завоевал серебро

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов завоевал серебро Олимпиады в Токио.
Он проиграл Тамашу Леринцу (Венгрия) со счетом 1:2.
Ранее кыргызстанец победил спортсменов из Туниса (11:0), Азербайджана (9:1) и Армении (6:2).
Еще одна кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня вышла в финал турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Завтра за золото она сразится с чемпионкой Азии 2020 года японкой Юкако Каваи.
Мээрим Жуманазарова в утешительном турнире оказалась сильнее Элис Маноловой из Азербайджана. Через час она поборется за бронзу Олимпиады.