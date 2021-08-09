Драка со стрельбой между членами СДК. Комментарий Темирлана Султанбекова

Лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков прокомментировал драку со стрельбой, произошедшую между депутатом БГК Таалаем Темиркуловым и сторонником экс-президента Алмазбека Атамбаева Алгой Кылычевым.

«Это их межличностные отношения и проблемы. Я поговорил с обоими. Сказал, что это недостойно. Это позорно для депутата, партийца, человека, которому верили. В четыре часа ночи устроить какие-то разборки, куда-то поехать. Это, возможно, лучше, чем плести интриги, но все равно позор. По этому поводу обязательно будут приняты самые строгие меры, вплоть до исключения из партии», — сказал он.

Темирлан Султанбеков также отметил, что все решения партией будут приниматься по итогам расследования, которое сейчас проводят правоохранительные органы.

«Я считаю, что как минимум по 100 часов общественных работ мы им должны сделать. 10 минут развлекались, пусть теперь 100 часов ходят, подметают улицы. Пусть заглаживают вину перед народом. Позор», — заключил глава партии.

Напомним, в субботу в жилмассиве «Ак-Ордо» Таалай Темиркулов стрелял в Алгу Кылычева. По неофициальным данным, накануне депутаты партии «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. В ходе выяснения отношений ссора переросла в серьезный конфликт. Депутата БГК Таалая Темиркулова водворили в ИВС.