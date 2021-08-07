Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК

Сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев получил огнестрельное ранение в ногу. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, пострадавшего доставили в БНИЦТиО. Опросить потерпевшего правоохранители еще не успели. Однако его супруга рассказала, что между Кылычевым и одним из депутатов Бишкекского городского кенеша — Т.Т. произошла словесная перепалка по телефону. Через некоторое время Т.Т. на своей автомашине белого цвета приехал к ним домой и по телефону попросил выйти ее мужа на улицу.

Примерно через десять минут женщина услышала звук выстрела, выбежала на улицу, где увидела лежащего на земле супруга и закричала. В это время Т.Т. побежал к своей машине и уехал на большой скорости в неизвестном направлении.

Под инициалы Т.Т. подходит депутат городского кенеша от партии «Социал-демократов» Таалай Темиркулов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

По неофициальным данным, накануне депутаты партии «Социал-демократов» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. Из-за этого ссора переросла в серьезный конфликт.

Ранее сообщалось, что сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев забросал камнями машину своего знакомого. Видео опубликовали в Telegram-канале «Компромат Кыргызстан».