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Власть

Нарушая регламент. Парламент переголосует по скандальному законопроекту о фейках

Жогорку Кенеш сегодня, нарушая регламент, выставил скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» на переголосование.

С таким предложением выступили депутаты Айнура Осмонова, Аккулу Бердибаев, Шайлообек Атазов и сама инициатор документа Гульшат Асылбаева.

По их словам, при голосовании были нарушены права некоторых нардепов.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что никакого нарушения регламента во время голосования не было. «Не надо так, если сказал президент, то сразу начинайте говорить, что не поняли. Вы же взрослые люди. Проект был отклонен», — сказал он.

Отметим, что вопрос о переголосовании парламентарии поставили после чаепития с Садыром Жапаровым.

В итоге 95 депутатов согласились на переголосование.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный Закон «О манипулировании информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства не было.

Скандальный закон Сооронбай Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202458/
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