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Власть

Нурипа Муканова заявляет, что под сокращение попадают сначала профессионалы

«Сегодня сокращение системы государственного аппарата идет за счет профессионалов», — заявила на брифинге глава Антикоррупционного делового совета при президенте страны Нурипа Муканова.

По ее словам, изменение структуры кабинета министров привело к сокращению нескольких ведомств. Изначально это не привело к снижению числа чиновников. Процесс пошел недавно.

«Уже заявлено, что сократят до 30 процентов сотрудников. Но происходит это неправильно. Из системы выдавливают специалистов, которые занимают принципиальную позицию и не хотят быть замешанными в каких-то коррупционных делах. Убирают профессионалов. Это неправильно. Чистку рядов госслужащих надо начинать с верхов», — сказала Нурипа Муканова.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал Указ «О сокращении численности государственного аппарата». Под сокращение попадут министерства, госкомитеты, административные ведомства и МСУ, находящиеся в ведении главы государства. 

Заявлялось, что если будет сокращено 30 процентов, то есть около 10-11 тысяч госслужащих, то государство сэкономит более 2 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202360/
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Нурипа Муканова заявляет, что под сокращение попадают сначала профессионалы