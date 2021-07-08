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Власть

Садыр Жапаров создал Антикоррупционный деловой совет

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому образован Антикоррупционный деловой совет при президенте страны.

Напомним, 23 июня 2021 года состоялась встреча главы государства с бизнес-сообществом, где предприниматели озвучили ряд проблем, возникших в рамках их деятельности, а также предложения по улучшению бизнес-среды.

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По данным пресс-службы президента, основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.

На встрече с главой государства, напомним, представитель ОсОО «Россия нефть» Семетей Козуев рассказал, что у всех чиновников есть свои компании, участвующие в тендерах.

   
Ссылка: https://24.kg/vlast/200373/
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