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Власть

Сокращение чиновников прокомментировали в администрации президента

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О сокращении численности государственного аппарата».

Известно, что под сокращение попадут министерства, госкомитеты, административные ведомства и МСУ, находящиеся в ведении главы государства.

В администрации Садыра Жапарова прокомментировали предполагаемую реорганизацию.

Отмечается, что при изменении структуры правительства уже произошло определенное сокращение ведомств вследствие слияния, но количество работающих в них служащих не сильно изменилось.

«Теперь стоит задача по сокращению количества госслужащих до 30 процентов. Согласно статистическим данным, за последние 25 лет количество государственных служащих только увеличивалось: в 1995 году их число составляло 26 тысяч 152 человека, в 2010-м — 30 тысяч 743, а в 2020 году — уже 34 тысячи 860 человек», — пояснили в администрации.

При этом увеличение числа госслужащих не давало возможность поднять им заработные платы — для этого требовались огромные суммы из бюджета. В соответствии с указом о сокращении сэкономленные средства будут направлены на увеличение заработной платы государственных и муниципальных служащих.

Если будет сокращено 30 процентов, то есть около 10-11 тысяч госслужащих, то государство сэкономит более 2 миллиардов сомов.

Чиновники поясняют, что такая экономия произойдет только в следующем году, так как в текущем в соответствии с Трудовым законодательством нужно выплатить сокращенным пособие в виде трехмесячной заработной платы.

Планируется создать межведомственную комиссию, которая еще раз проведет анализ и даст конкретные предложения по каждому министерству и ведомству.

В самой структуре администрации президента уже произведено сокращение, сейчас идет анализ и работа по сокращению будет продолжена, заверили на Старой площади.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199613/
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