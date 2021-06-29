12:18
USD 84.65
EUR 101.08
RUB 1.17
Власть

Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О сокращении численности государственного аппарата».

В целях проведения оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата, руководствуясь статьей 71 Конституции, постановляется сократить до 30 процентов штатную численность администрации президента. Под сокращение попадут министерства, госкомитеты, административные ведомства и МСУ, находящиеся в ведении главы государства.

Рекомендовать:

  • Жогорку Кенешу провести работу по сокращению численности работников аппарата, управления делами до 30 процентов;
  • Верховному суду, Конституционному суду, местным судам и судебному департаменту провести оптимизацию структуры судебных органов и сократить их штатную численность до 30 процентов;
  • органам местного самоуправления провести инвентаризацию в бюджетных учреждениях и организациях, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и сократить численность работников до 30 процентов.

Кабинету министров:

  • обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством;
  • принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности;
  • направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих;
  • привести нормативные правовые акты в соответствие с указом.

Государственным органам исполнительной власти, Управлению делами президента также провести соответствующую работу. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199232/
просмотров: 1011
Версия для печати
Материалы по теме
Педагог без стажа требует выплатить ему 250 тысяч сомов. Суд отказал
Кадырбека Эргешова отстранили от должности директора спортивного училища
Чиновница, восстановленная на работе по решению суда, не получила свои деньги
Информация об увольнении 4 тысяч сотрудников Минсельхоза — фейк
Эркингуль Абдылдаеву, судившуюся с Минсоцразвития, восстановили на работе
Увольнение директора «Северэлектро» Доскула Бекмурзаева суд признал незаконным
Мэрия Бишкека: Директоров столичных школ менять и увольнять не будут
Верните вице-мэров. Возле мэрии Бишкека проходит митинг
Увольнения вице-мэров и акимов Бишкека. Активистка обратилась к генпрокурору
Акимов двух районов Бишкека Балбак Тулобаев тоже попросил покинуть должности
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Адвокаты Торобая Зулпукарова назвали, кого следует арестовать Дело «Кумтора». Адвокаты Торобая Зулпукарова назвали, кого следует арестовать
АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Бизнес
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям? ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с&nbsp;турецкими бизнесменами Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с турецкими бизнесменами
Стипендия DAAD на&nbsp;обучение в&nbsp;КГИПИ будет предоставлена по&nbsp;результатам ОРТ Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки курить: что говорят последние исследования Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования
29 июня, вторник
12:10
Третья волна COVID-19. Не принимать антибиотики и гормоны рекомендуют врачи Третья волна COVID-19. Не принимать антибиотики и гормо...
12:05
В Баткене ветераны-миротворцы обеспечили водой жителей приграничного района
12:01
Вылечился от коронавируса за четыре дня. Министр здравоохранения вышел на работу
12:00
Повторные выборы. Половина депутатов БГК снова хотят мандаты: кто они
11:58
Поставки вакцины Sinopharm в КР. В посольстве КНР уверяют, что ждут самолета