Итоги выборов. Сколько партии потратили на избирательную кампанию

ЦИК информирует о поступлении и расходах средств избирательных фондов политических партий на повторные выборы по трем городским кенешам — в Бишкеке, Оше и Токмаке.

Согласно предварительным данным уполномоченных банков («Айыл Банк», «РСК Банк»), в избирательные фонды политических партий, принимающих участие в повторной избирательной кампании, поступило в целом 44 миллиона 308 тысяч сомов, в том числе в разрезе городов:

Бишкек — 34 миллиона 343 тысячи сомов;

Ош — 7 миллионов 810 тысяч сомов;

Токмак— 2 миллиона 154 тысячи сомов.

На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании, из средств фондов партий потрачено 44 миллиона 253 тысячи сомов.

по Бишкеку — 34 миллиона 342 тысячи сомов;

по Ошу — 7 миллионов 770 тысяч сомов;

по Токмаку — 2 миллиона 140 тысяч сомов.

На оплату избирательного залога ушло 1 миллион 470 тысяч сомов:

по Бишкеку — 900 тысяч сомов;

по Ошу — 450 тысяч сомов;

по Токмаку — 120 тысяч сомов.

Избирательный залог, напомним, устанавливается в Бишкекский и Ошский городские кенеши — 50 тысяч сомов, в городские кенеши — 20 тысяч сомов.

Рассчитывать на возвращение своих денег могут организации, набравшие более 15 процентов голосов.