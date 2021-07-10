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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов

Экс-директор Государственной комиссии по делам религий Акин Токталиев подал в суд на президента Садыра Жапарова.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Первомайский районный суд Бишкека.

Уточняется, что Акин Токталиев считает, что глава государства распространил в отношении него недостоверную и ложную информацию и до сих пор ее не опроверг и не реабилитировал истца в глазах общественности. Он требует за возмещение морального вреда 100 миллионов сомов.

Акин Токталиев был адвокатом Садыра Жапарова во время уголовного преследования последнего.

13 ноября 2020 года он был назначен главой Госкомиссии по делам религий. В должности проработал меньше трех месяцев. 10 февраля 2021-го Садыр Жапаров освободил его от должности. Он называл уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего муфтия Максата ажы Токтомушева, политическим.

До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

Сам президент также прокомментировал скандал в ДУМК. По словам Садыра Жапарова, он с самого начала был в курсе всех назревающих проблем в ДУМК. Он заявил, что к нему неоднократно за помощью обращался глава управления мусульман.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200581/
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