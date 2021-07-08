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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Один из задержанных кандидатов — брат Бабура Тольбаева

Один из задержанных по подозрению в подкупе кандидатов по списку партии «Ынтымак» в Оше — брат экс-кандидата в президенты Бабура Тольбаева.

Уточняется, речь о Бахадире Латиханове. В списке партии он под № 17.

Отмечается, что он водворен в ИВС, а его представителям вручены уведомления о подозрении в совершении подкупа голосов избирателей.

Напомним, накануне в Оше сотрудники милиции за подкуп голосов задержали троих местных жителей. Задержанных доставили в следственную службу.

Сообщалось также, что уголовное дело возбуждено в отношении претендентов на мандаты от партии экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги» — Олимжона Мавлянова и Дилнозы Тапалдиевой также по подкупу и даче взятки члену Ошской ТИК. Однако в штабе политобъединения эти данные опровергли, назвав их домыслами и провокацией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200323/
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