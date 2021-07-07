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Сюжет: Выборы - 2021

В городе Ош задержали подозреваемых в подкупе избирателей

В Оше задержали подозреваемых в подкупе голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

По ее данным, 7 июля примерно в 11.30 в милицию поступила информация по факту подкупа избирателей. При проверке информации в одном из домов на улице Жумабаева задержаны трое местных жителей: 41-летний И.Х, 62-летние Р.Ш и Л.Б.

У И.Х. нашли 115 тысяч сомов наличных денег и списки избирателей, проживающих в той местности.

УВД Оша
Фото УВД Оша. Изъятые деньги

Подозреваемых задержали и доставили в следственную службу. Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 192 «Подкуп избирателей».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200173/
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