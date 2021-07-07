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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Кандидата «Улуттар биримдиги» обвиняют в даче взятки члену ТИК

Координационная рабочая группа ЦИК рассматривает публикацию в соцсетях, где речь о кандидатах от партии «Улуттар биримдиги» Олимжоне Мавлянове и Дилнозе Тапалдиевой.

В ней говорится, что они занимаются подкупом избирателей. Ходят по домам и раздают деньги.

Кроме этого, указано, что со стороны «Улуттар биримдиги» якобы была попытка дать взятку в размере $3,5 тысячи члену Ошской территориальной избирательной комиссии, чтобы не реагировал на сигналы о нарушениях.

Автор публикации подчеркнул, что Олимжон Мавлянов, будучи кандидатом в депутаты местного кенеша, якобы является гражданином иностранного государства.

Указано также, что Олимжон Мавлянов якобы организует благотворительные обеды, ритуальные мероприятия (бата), раздает деньги.

Началось досудебное расследование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200167/
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