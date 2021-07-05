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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в Оше. Лидеры есть, но новички наступают на пятки

Повторные выборы депутатов Ошского городского кенеша состоятся совсем скоро. Лидеры апрельской гонки продолжают борьбу за мандаты. Конкуренцию им составляют партии-новички, которые связаны с выбывшей из гонки «Ыйман нуру».

Кто остался в гонке

В повторных выборах в Ошский городской кенеш участвуют девять партий. На мандаты претендует 691 человек. В апреле, напомним, партий было столько же, а кандидатов всего на десять больше.

Это не значит, что список кандидатов на выборах в июле будет абсолютно идентичным апрельскому. Изменения есть.

В повторных выборах в Оше отказались участвовать треть партий, боровшихся за мандаты в апреле.

«Ишеним», «Республика» и «Ыйман нуру» в этот раз отказались тратить ресурсы на местные выборы. «Ыйман нуру» не увидела перспектив участвовать в гонке и в Бишкеке.

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Решение «Республики» не участвовать в предстоящих выборах вполне понятно. На апрельском голосовании она набрала меньше всего голосов избирателей.

Старт предвыборной кампании в южной столице не обошелся без скандала. Партии «Улуу Журт», «Улуттар биримдиги», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан» и «Келечек-Будущее» саботировали жеребьевку по распределению мест в бюллетене. Причиной стало решение Ошской ТИК зарегистрировать 18 кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан», уличенных в нарушениях на выборах 11 апреля.

Глава ТИК Кушубак Ныязбеков посчитал, что оснований отказывать этим претендентам в регистрации не было. Потому что нет соответствующего решения суда. Позже жеребьевка все-таки состоялась.

Кенеш поменяется

По итогам голосования в апреле в Ошский городской кенеш проходили четыре партии. Абсолютное большинство голосов получила «Ата Журт Кыргызстан». Следом шли «Улуттар биримдиги», «Ыйман нуру» и «Ынтымак».

Еще до выборов можно сказать, что расклад сил в кенеше не будет идентичным апрелю.

Ведь партия «Ыйман нуру» не стала участвовать в выборах на этот раз.

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Напомним, весной партии «Бир Бол» не хватило немного голосов, чтобы преодолеть 7-процентный барьер. Сейчас они вполне могут вновь войти в состав Ошского городского кенеша. Похожая ситуация весной была и у «Ишенима», но от участия в июльских выборах партия отказалась.

Вновь будут пробиваться в местный кенеш партии «Бутун Кыргызстан» и «Улуу журт». По итогам голосования в апреле они набрали только 2,36 и 0,81 процента голосов избирателей соответственно. Но это пыл не охладило. Политобъединения решили вновь рискнуть и попробовать.

Новые игроки на поле

Две из трех партий, которые решили попытать удачу на июльских выборах, баллотируются в Бишкеке и Оше. Это «Биздин Кыргызстан» и «Келечек-Будущее».

Обе частично связаны с неучаствующей в избирательной кампании «Ыйман нуру».

Расследование Factcheck.kg выявило, что партия «Биздин Кыргызстан» косвенно связана с «Мекеним Кыргызстаном» и «Ыйман Нуру». У них один основатель — Айбек Осмонов, который недавно стал депутатом парламента. Интересно, что партия основана менее чем через два месяца после неудавшихся парламентских выборов 2020 года.

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В списке партии много сотрудников компаний «Каганат инвест» и «Кыргыз каганат», которые также связывают с Райымбеком Матраимовым.

Айбек Осмонов вместе с «Мекеним Кыргызстаном» баллотировался в парламент. После скандала внутри партии он ее покинул и перешел в «Ыйман нуру». Из последней он тоже ушел, как позднее рассказал его сопартиец Чингиз Макешов, из-за давления со стороны экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Кстати, о Чингизе Макешове. На выборы 2020 года он сам шел с партией «Ыйман нуру». Но теперь вывел на политическую арену собственное полиобъединение — «Келечек-Будущее». Он также является автором проекта «Я инвестирую в Кыргызстан».

Партию «Нур» называют первой исламской партией в Кыргызстане. Ее основал Мыктыбек Арстанбек — ставший политиком кыргызский журналист, известный продвижением исламских ценностей. При этом сам настаивает, что человек он не религиозный.

По словам Арстанбека, «Нур» станет первым политическим движением в Кыргызстане, которое будет опираться на «религиозные и традиционные» ценности. Будучи кандидатом в президенты, он призывал к введению в Кыргызстане норм шариата.

Официально же, по данным ресурса «Талапкер», председателем политсовета партии «Нур» является Руслан Бекназаров.

Он сын экс-генерального прокурора Азимбека Бекназарова. Во временном правительстве после событий в апреле 2010 года отец курировал силовые структуры. Позже был назначен послом в Малайзии, а Руслан стал главой Кара-Суйского айыл окмоту, потом работал экспертом отдела по работе с обращениями граждан аппарата президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199540/
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